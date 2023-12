OUTRE-MER : Un accord signé pour la mise en place du grand projet de Hub Antilles

Hier mardi 19 décembre, les ministres chargés des Outre-mer et des Transports ainsi que le secrétaire d’Etat chargé de la Mer ont concrétisé avec Rodolphe Saade, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, l’accord pour la mise en place du grand projet de Hub Antilles.

« Au cœur de la zone d’échanges de la Caraïbe, et à 7 000 km de l’Europe, les deux grands ports et les deux territoires de Guadeloupe et de Martinique unissent leurs forces pour développer le Hub Antilles. Grâce à l’accueil de navires de grande capacité, le projet va apporter une activité de 300 000 conteneurs supplémentaires par an dans les deux îles », précise Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer.

Le Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, qui vise le Net Zéro Carbone à échéance 2050, a commandé une nouvelle flotte de 7 navires propulsés au biogaz permettant de réduire de 67% les émissions de CO2. Livrés progressivement à partir de 2024, ces porte-conteneurs desserviront la Guadeloupe et la Martinique, permettant d’accroître significativement la desserte des deux îles, tout en maintenant sa qualité, sa fiabilité et sa régularité. Acteur majeur du développement des deux îles, le Groupe CMA CGM a toujours agi comme un trait d’union entre les Antilles, l’Hexagone et le reste du monde grâce à ses activités. Cet investissement d’avenir, illustrant la transition vers une économie maritime décarbonée, permettra aux Antilles françaises d’être demain la porte d’un nouveau corridor maritime vert entre l’Europe et les Caraïbes.

Fruit d’un long travail de concertation entre l’État, les collectivités de Guadeloupe et de Martinique, les Grands Ports Maritimes de Guadeloupe et de la Martinique et le Groupe CMA CGM, le Hub Antilles constitue un projet commun de développement ambitieux autour de l’économie portuaire et logistique, attentif à la réduction de l’empreinte carbone de la desserte maritime et portuaire.

Le montant total du projet est estimé à 336 millions d’euros dont 257 millions pour les infrastructures sous maîtrise d’ouvrage publique. Le calendrier des travaux prévoit une mise en service opérationnelle progressive du projet à partir de début 2025 pour un déploiement complet à l’automne 2025 pour les deux grands ports concernés.

