Opération de nettoyage aquatique ce dimanche à Grand-Case

L’association Clean St Martin organise ce dimanche 20 août en matinée une action de nettoyage originale car elle se déroulera cette fois dans l’eau, à Grand-Case.

Le rendez-vous est donné à 8h30 pour les bénévoles, que ce soit les habitués ou les nouveaux qui voudraient rejoindre la merveilleuse équipe de l’association Clean St Martin. Les protecteurs de l’environnement se retrouveront sur le parking du Grand Case Beach Club où les places pour se garer sont nombreuses. En optant pour une action aquatique ce dimanche 20 août, l’association a pour volonté de retirer les déchets se trouvant dans l’eau entre le Grand Case Beach Club et le ponton des lolo’s à Grand-Case. Les enfants sont évidemment conviés pour participer à l’opération de nettoyage s’ils sont sous la surveillance de leurs parents ou d’un accompagnant adulte. Les participants resteront sur le bord, à profondeur raisonnable. Un kayak sera à disposition des bénévoles et des représentants de l’association Clean St Martin afin de transporter les déchets ramassés. Lors de l’opération de nettoyage du 16 juillet dernier, les bénévoles ont nettoyé une parcelle localisée au début du chemin des douaniers au-dessus du port de Galisbay, en cours depuis un an et demi. Près de 400kgs de déchets principalement métalliques (stores, plaques d’inox et autres ferrailles) ont été évacués une bonne fois pour toutes grâce à la motivation des bénévoles vaillants et fidèles de l’association. Pour rejoindre le Clean Up du mois d’août, prévoyez une tenue de baignade avec masque, tuba et palmes, une gourde d’eau ainsi que les protections solaires d’usage (casquette, crème solaire). La mission de ce dimanche 20 août se terminera comme à l’accoutumée par un moment de convivialité autour de rafraichissements pour se remettre des efforts accomplis en faveur de l’environnement et de la protection de la biodiversité, le tout dans une ambiance bon enfant. Rendez-vous à 8h30 ce dimanche sur le parking du Grand Case Beach Club. Keep SXM clean ! _Vx

