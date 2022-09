OMNISPORT : Journée nationale du sport scolaire : à fond la forme !

Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire 2022 (JNSS), les écoliers de la circonscription des Îles du Nord se sont mobilisés sur le thème de l’inclusion par le sport.

Pour rappel, la JNSS est l’occasion pour le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), avec l’ensemble des fédérations sportives scolaires de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et de l’Olympisme à l’École sur l’ensemble du territoire.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est une occasion de porter les valeurs de l’olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport comme le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles. Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu’il véhicule a pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions français de 2024.

En attendant, félicitations aux associations sportives scolaires USEP pour leur implication. _AF

