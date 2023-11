NOUVEAUTÉ : Les Trésors des Caraïbes, un nouveau concept de glacier à découvrir sans tarder

Situés à un point stratégique de la Baie Orientale, à l’entrée de la place du village, les Trésors des Caraïbes sont une invitation au voyage pour une expérience unique et inoubliable. Ce concept de crèmes glacées de haut niveau pensé par Jérôme Ferrer est à la fois gourmand, ludique, inventif, avec la parfaite dose de décalé.

Cuisinier atypique et entrepreneur anticonformiste, Jérôme Ferrer est l’un des chefs français les plus emblématiques du Canada : chef Relais et Châteaux du restaurant éponyme à Montréal, élu meilleur restaurant du Canada en 2018, maître cuisinier de France, Jérôme cumule les titres, mais surtout les idées. La dernière en date, un espace atypique qui marie gastronomie et découvertes, cette fois à Saint-Martin : « C’est un rêve que l’on caressait depuis plusieurs années. L’après Covid a un peu précipité cette envie de revenir aux origines, la France, tout en restant proche de notre terre d’accueil, le Canada. Saint-Martin est apparu comme évidence car on y retrouve cette logique de vie, un peu comme au Québec, avec un milieu anglophone et francophone » confie Jérôme Ferrer. Derrière les Trésors des Caraïbes, ils sont trois aux affaires : Patrice de Felice et Ludovic Delonca ont rencontré Jérôme Ferrer lors de leur formation à l’école hôtelière Vatel. De là est née une solide amitié scellée par l’ouverture d’un 1er restaurant à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. En 2001, ensemble, ils décident de changer de registre et de vivre l’aventure canadienne. Ils ouvrent le restaurant Europea en 2002. Proposant une cuisine avant-gardiste, scénarisée et créative, le restaurant devient en quelques années la table incontournable de Montréal où se côtoie le gratin du monde entier. Jérôme Ferrer ne s’arrête pas là, il est également l’auteur d’une douzaine d’ouvrages culinaires, chroniqueur gastronomique et animateur d’émissions TV pendant plus de 17 ans. En lançant le concept « Les Trésors des Caraïbes », Jérôme Ferrer avait pour volonté d’offrir une boutique gourmande qui met en valeur des crèmes glacées de haut niveau : « L’idée est de faire vivre une expérience immersive à nos clients ». Le chef élu meilleur entrepreneur de l’année par Gault&Millau en 2016 emmène avec lui son acolyte, Roland Del Monte, Meilleur Ouvrier de France considéré comme un chef-pâtissier un peu magicien et surtout un glacier hors pair. Devenu le chef pâtissier de l’Europea, Roland Del Monte est donc à l’origine des glaces désormais proposées dans l’espace dégustation des Trésors des Caraïbes. Les 24 parfums qui y renouvellent le genre sont avant tout des pâtisseries glacées. Imaginées comme un dessert, Roland Del Monte les transforme en glaces avec une technicité sans pareille et un goût inimitable à base de pulpes de fruits frais. Le procédé relève à la fois de la science et de l’inventivité. Les glaces sont proposées de manière classique, dans un petit pot, un cornet gaufré ou dans une demi noix de coco fraîche. Pour les plus gourmands, dégustez sur la terrasse un plat signature de Jérôme Ferrer comme le Cappucino de langouste des Caraïbes à la truffe fraîche ou la Guédille de Langouste. Plus simples, mais tout aussi savoureux, les mini-sandwichs à la langouste ou de filet mignon, le tout accompagné d’un Bubble Tea frais. Après la dégustation, les visiteurs pourront se régaler avec les produits proposés dans la boutique : l’huile de langouste, innovation culinaire et fierté du chef, ou les savoureux caramels à l’eau de mer au goût pina colada, réglisse ou fruité. Autre pièce convoitée par la clientèle, l’alcôve bien-être où s’élèvent les douces senteurs de bougies parfumées, des sels de bain et de savons aux formes originales inspirés de l’univers du glacier. Petit plus qui fera toute la différence, les résidents de Saint-Martin seront des clients privilégiés, une carte spéciale leur donnera droit à -20% sur tous les achats, 365 jours par an. Les Trésors des Caraïbes sont un diamant brut à découvrir au plus vite, un lieu où le plaisir des papilles se mêle à la perfection avec le plaisir des yeux. _Vx

