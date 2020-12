Nautisme : Le club nautique de Saint-Martin offre des bons aux enfants pour découvrir la mer

Le club nautique de Saint Martin, en répondant à un appel à projet de la direction de la jeunesse et des sports, met en place le projet Découverte des Activités de Plein Air (DAPA) pour des enfants saint-martinois âgés de 7 à 14 ans. Ce dispositif répond à l’engagement national de « garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants par l’accès au sport sans que des droits d’entrée élevés y fassent obstacle ».

Le club nautique va distribuer à 200 enfants dont les parents ont de faibles revenus et habitant les quartiers de la politique de la Ville, un carnet de 10 bons d’activités de plein air d’une valeur total de 200 euros (10 euros par bon).

Il a été soutenu par l’Education nationale et les différentes écoles de l’île pour constituer la liste des bénéficiaires et diffuser les informations aux enfants et aux familles.

«Partant du constat que 80 % des enfants ne maîtrisent pas le « savoir nager », nous avons décidé de mettre en place une première activité de « Découverte de la Mer » pour tous les enfants bénéficiaires du DAPA, qui débutera aux vacances de Noël. Cette activité est organisée par l’AFPS, qui récupèrera ainsi le premier bon DAPA de chaque carnet. Les groupes d’enfant ont été constitués en fonction de leur lieu d’habitation, et les transports sont pris en charge par le CNSM », explique le club nautique.

Par groupe de 10, les enfants vont se mettre à l’eau sous la surveillance d’un maître-nageur sauveteur et de deux BNSSA, afin d’observer leur comportement face à la mer, d’apprendre à mettre un gilet de sauvetage, d’apprendre à flotter sur le dos ou attraper un objet immergé qui se trouve à leurs pieds.

Une fois cette première activité effectuée, les enfants pourront utiliser leurs autres bons auprès d’une liste de prestataires d’activités avec lesquels le club aura signé des conventions. Les enfants pourront par exemple pratiquer du surf, du windsurf, de la voile et toute activité terrestre reconnues par la direction de la jeunesse et du sport (Rugby, tennis, football, basketball, boxe…). Quatre sessions à chaque période de vacances scolaires seront organisées pour la pratique des activités.