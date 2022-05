Miss France à Saint-Martin pour son voyage d’intégration !

Organisé par l’Office de Tourisme, le séjour de Diane Leyre s’est déroulé du 25 au 29 avril sous le soleil de la Friendly Island !

Des eaux turquoise, un ciel azur, une sublime villa, des plages de rêve… Saint- Martin était sous le feu des projecteurs durant le traditionnel voyage d’intégration de la belle parisienne de 24 ans, sacrée Miss France 2022 en décembre dernier. Dans le cadre de la promotion du territoire, ce fut une opportunité idéale pour l’Office de Tourisme qui avait soigné l’organisation de ce séjour offrant une superbe visibilité sur le marché européen.

Une belle couverture médiatique

Pour ce voyage d’intégration dans la douceur des tropiques, Diane Leyre était accompagnée de la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier (Miss France 2002), ainsi que de quatre autres reines de beauté : Amandine Petit (Miss France 2021), Clémence Botino (Miss France 2020), Vaimalama Chaves (Miss France 2019), Cindy Fabre (Miss France 2005). Toujours promptes à partager leurs expériences avec leurs fans, les belles influenceuses ont offert à notre île une merveilleuse vitrine grâce au contenu partagé sur leurs comptes Instagram.

La présence de médias durant ce séjour a permis d’offrir une excellente couverture à Saint-Martin puisque les journalistes de 50’inside (TF1) et TV Magazine se sont déplacés pour réaliser un reportage exclusif. La couverture de TV Magazine est à paraître le 20 mai et 50’inside diffusait son reportage le 14 mai face à 1,59 millions de téléspectateurs, soit 14% de parts de marché en access prime-time !

Un programme idyllique

Le voyage d’intégration de Miss France est chaque année l’occasion d’un sympathique bizutage ponctué de nombreux gages et petits défis, faisant officiellement entrer la nouvelle élue dans la grande famille des Miss France. L’Office de Tourisme avait donc peaufiné l’accueil de ce séjour, agrémenté d’expériences uniques offrant aux reines de beauté le meilleur de Saint-Martin. Dans une ambiance très chaleureuse, les Miss ont enchaîné les activités et largement relayé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Elles ont débuté leur voyage avec une journée bateau sur le catamaran de Captain Sup et un déjeuner sur l’îlet Pinel, au Karibuni. Le soir, les jeunes femmes ont été accueillies par les représentants de la Collectivité de Saint-Martin et de l’Office de Tourisme lors d’un dîner à la table des Galets, à Orient Bay. Le lendemain, Diane Leyre et ses amies ont profité d’une journée farniente au Coco Beach et de quelques sensations fortes avec Bikini Watersports. Le troisième jour, l’écrin luxuriant de la Loterie Farm accueillait les Miss pour une escapade paradisiaque et un shooting photo. La belle tribu a terminé son séjour en immersion dans la culture locale avec un cours de steel pan orchestré par The Gunsliggers Steel Band, avant un déjeuner face à la baie de Grand Case, dans l’ambiance cosy du Rainbow Café.

Des entreprises saint-martinoises ont pu valoriser leurs produits et savoir-faire en offrant de nombreux cadeaux: t-shirts, casquettes et accessoires signés Love Shop SXM, produits de beauté et soins made in Saint-Martin par A&A Scents n More, ainsi que des bijoux fournis par la boutique Voilà pour un shooting photo. L’Office de Tourisme remercie également tous les partenaires mobilisés pour le séjour des Miss: Heritage Kitchen, Air Caraïbes, Chef Franck Mear, Sotheby’s, Property Ink, Villa La Perla Estate, SXM Vacances. Un accueil hors pair pour des Miss, dont les visages souriants de bonheur ont fait rayonner notre territoire !

