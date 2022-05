Aérien : Fin des motifs impérieux  pour voyager depuis et vers les Outre-mer

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont annoncé jeudi dernier un allègement des restrictions en vigueur pour les déplacements entre l’Hexagone et les Outre-mer, dans les deux sens.

Voilà une bonne nouvelle pour de nombreux voyageurs. « Les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés, à l’exception de Wallis-et-Futuna », a indiqué Olivier Véran.

Dans la même logique d’allègement des restrictions sanitaires en vigueur, un test négatif à la Covid-19 n’est plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés (cela sous-entend que ça reste en vigueur pour les non-vaccinés).

Comme déjà annoncé, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun y compris en avion, dès ce lundi 16 mai. Il reste néanmoins recommandé et « un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres dans les espaces clos ». _AF

