Mise en place d’un protocole avec les hôteliers et les loueurs saisonniers pour l’accueil des touristes internationaux*

En présence du Président de la Collectivité, Daniel Gibbs, du Directeur de l’ARS des îles du Nord et du Président du Club de tourisme, la Préfète Sylvie Feucher a présenté jeudi dernier la convention tripartite Etat/ARS/hébergeur afin de permettre l’accueil des touristes internationaux en partie française.

Les touristes dont les tests PCR dépassent 72 heures ou les tests antigéniques dépassent 48 heures, seront invités à faire un test antigénique complémentaire. Ce test peut être réalisé depuis le samedi 28 novembre au drive d’Hope Estate par les équipes de la Croix Rouge. Celui-ci remplace le dispositif existant à Friar’s Bay.

Afin de mettre en place cette procédure d’accueil des touristes, les hébergeurs (hôteliers et loueurs saisonniers, Guest Houses, RBNB) doivent conventionner individuellement. Ils sont invités à se manifester via la boîte fonctionnelle suivi-covid@saint-barth-saint-martin.gouv.fr afin d’être accompagnés par les services de la Préfecture et de l’ARS.

Seuls les hébergeurs ayant conventionné pourront accueillir des touristes internationaux.

Cette démarche est importante pour la reprise de l’activité économique de l’île et la Préfecture invite chacun à se mobiliser autour de ce nouveau protocole.

* Issus des pays suivants : Afrique du Sud ; Bahreïn ; Emirats Arabes Unis ; Etats-Unis ; Iran ; Liban ; Panama ; Russie ; Ukraine ; Algérie ; Chine : Equateur ; Irak ; Israël ; Maroc ; RDC ; Turquie ; Zimbabwe. Sauf les pays pour lesquels aucun test n’est demandé (États membres de l’Union européenne et des pays suivants : Grande-Bretagne ; Norvège ; Australie ; Nouvelle-Zélande; Singapour ; Thaïlande ; Islande ; Suisse ; Japon ; Rwanda ; Corée du Sud).