MICRO-TROTTOIR : Avez-vous l’intention de voter samedi pour les élections législatives ?

Francisca

« Toutes les élections sont importantes. Voter est un droit et c’est aussi un devoir civique ! Pour ces élections législatives, l’enjeu est de taille. Nous allons élire notre député pour la circonscription de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C’est très important que nous soyons représentés à l’Assemblée nationale par une personne qui connaît bien les spécificités des deux îles. En basse saison, l’économie touristique tourne au ralenti. Il faut davantage promouvoir la destination à cette période. Il serait bon aussi de revoir le montant des taxes sur nos factures d’électricité et d’eau. Elles sont beaucoup trop élevées ! Il faut améliorer la vie des habitants au quotidien. La vie devient de plus en plus chère ».

Lancelot

« Pour tout vous dire, je ne me suis pas encore posé la question. Je ne m’intéresse guère à la politique. Je ne fais guère confiance aux belles paroles des politiciens. Ils promettent aux citoyens toujours monts et merveilles avant chaque élection. C’est toujours la même rengaine. A l’arrivée, les promesses sont rarement tenues.

Concernant Saint-Martin, il est grand temps d’agir pour la jeunesse. Il faut former davantage de jeunes dans de nombreux secteurs d’activités. Notamment dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce en général, la communication et bien d’autres secteurs encore. Les élus doivent être au plus près de la population. Il est important de tenir compte des besoins des habitants de l’île, où sont ses attentes ».

Jade

« Je compte bien me rendre aux urnes ce samedi 29 juin et le samedi d’après, le 6 juillet pour le second tour. C’est très important de remplir son devoir de citoyen, d’exprimer son opinion par le vote. Tout le monde doit se sentir concerné par l’avenir de Saint-Martin. Pour cela, nous nous devons d’élire notre député qui défendra notre cause sur les bancs de l’Assemblée nationale. Sur le plan local, il y a beaucoup à faire, notamment en termes d’urbanisme. Trop de locaux sont fermés et à l’abandon. Cela ne donne pas une bonne image du centre-ville de Marigot. Il faut une loi pour obliger les propriétaires à entretenir leur bien. C’est l’image de Saint-Martin qui en dépend ». Propos recueillis par AF



