Marche / course : 100% de succès pour la Saint-Martinoise 2023

La onzième édition de cet évènement sportif incontournable 100% féminin qui s’est déroulée le samedi 11 mars dernier a rencontré la ferveur escomptée avec 324 participantes.

Organisée avec brio par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine, qui avait pour marraine cette année, Dominique Democrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, a été également marquée de la belle prestation vocale de Tamillia interprétant l’hymne de Saint-Martin. Après un échauffement collectif bourré d’énergie, les marcheuses et les coureuses, toutes vêtues de l’emblématique T-shirt rose, se sont élancées sous le soleil dans les rues de Marigot et alentours dans une ambiance chaleureuse et solidaire où les éclats de rire n’ont pas manqué. Vivement saluées par les passant.e.s, les sportives ont tout donné pour relever le défi de parcourir les cinq kilomètres, à leur rythme, de cette manifestation sportive trois en une : course en individuel, en duo mère/fille ou marche individuelle. Avec une immense fierté de passer la ligne d’arrivée, chacune s’est vue décerner un certificat de félicitations pour leur participation ainsi qu’un ticket de tombola dont les lots attrayants, comme des billets d’avion, ont été remis par les enfants. En guise d’étirement, la foule de participantes a libéré toute l’adrénaline de la compétition lors de la séance de Socca Fit / Zumba avec Learie qui offre un moment toujours aussi mémorable. L’équipe organisatrice de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin menée par Patrick Trival a tenu à remercier les sponsors sans qui « La Saint-Martinoise » ne serait guère possible (Le Crédit Mutuel, La Semsamar, Super U, Delta Petroleum, Air Caraïbes, Dauphin Telecom, Lipstick, Bioderma, Go Sport, Sporfit, Art&Design, Arcelor Mittal, Le Pélican, Rapido Print) et les nombreux bénévoles avant de procéder à la remise de prix tant attendue. Bravo à toutes pour cette performance magique ! _Vx

Résultats :

Marche 5km

1- Anne Jacques (Dream of Trail) 35’33

2- Lynn Taylor 36’00

3- Marlene Fleming 37’38

Course 5km

• Femme + de 40 ans

1- Murielle Paul Lancier (Avenir Sportif Club St Martin) 21’43

2- Nathalie Maniez (Intergeneration Runners) 22’15

3- Anne Röhrig Tchero (Dream of Trail) 23’09

• Femme – de 40 ans

1- Desiree Gamiette (Avenir Sportif Club St Martin) 22’30

2- Céline Verdonck (Saint-Martin Extreme Runners)

3- Manja Perko

• Challenge Mère-Fille

1- DORANGES : Agnes Puigcerver (21’19) et Anaé Doranges (26’35)

2- LES ASICS : Oceane Chilou (26’12) et Sonia Chilou (27’41)

3- TEAM CREUSOT : Louise Creusot (30’22) et Claire Creusot (30’23)

71 vues totales, 71 vues aujourd'hui