Coupe de France Shindokaï 2023 : Les saint-martinois sont rentrés chargés de médailles !

Lors de la 31ème coupe de France de Shindokaï à Nice les 11 et 12 mars derniers, la sélection de karaté Shindokaï de Saint-Martin menée par le Shihan Thierry Saint-Auret du Club Caribbean Karaté Oyama a confirmé sa réputation de champions en remportant une moisson de médailles.

Pour cette prestigieuse rencontre sportive où s’affrontent deux cent combattants, il étaient six saint-martinois à avoir été sélectionnés pour participer à cette compétition de haut niveau, trois filles et trois garçons : Rachelsy Hodge, Françoise Vincent, Géraldine Magnat, Saïd Lake, Franklin Vincent et Jamal Thenard. Faisant preuve d’une détermination à toute épreuve malgré le stress d’avant-match, les jeunes ont prouvé leur maîtrise de la discipline contre des combattants qui ont l’habitude des compétitions à un rythme soutenu, contrairement aux six champions saint-martinois : « Cette compétition nationale rassemble tous les clubs de France, de tous les niveaux, c’est une très grande fierté qu’on puisse réaliser des résultats aussi probants en venant d’un territoire insulaire où l’accès à ce type de compétition demande une logistique importante pour s’y rendre une fois par an », nous confie Thierry Saint-Auret. Avec un niveau qui ne cesse de monter parmi les six combattants saint-martinois qui ont réussi le pari d’être présents sur tous les podiums de leur catégorie respective, c’est un accueil triomphal qui leur a été réservé à leur retour sur le territoire ce lundi 13 mars en début d’après-midi à l’aéroport de Juliana. Grâce au soutien et au partenariat de la Collectivité et de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) qui ont pleinement conscience des bénéfices d’une belle politique sportive, Thierry Saint-Auret entend poursuivre son travail de formation perpétuelle : « Quand j’ai fondé mon école il y a 30 ans, je voulais que les gens reprennent le goût à l’effort et aux études, qu’ils ne se mettent pas de barrières. Si les jeunes quittent Saint-Martin à leur majorité pour poursuivre leurs études à l’étranger, une génération s’en va et une autre prend la relève. Ma principale base est de former des femmes et des hommes utiles à la société de demain, des êtres intéressants et disponibles pour la collectivité. S’ils sont champions, c’est encore mieux ». Encore un immense bravo à ces six jeunes talents qui auront laissé une trace indélébile sur le tatami niçois. _Vx

Les résultats de cette coupe de France Shindokaï 2023 pour les combattants saint-martinois :

HODGE Rachelsy : médaille de bronze

LAKE Saïd : médaille de bronze

VINCENT Franklin : médaille de bronze

VINCENT Françoise : vice-championne de France

THENARD Jamal : vice-champion de France

MAGNAT Géraldine : championne de France

