Running : Beau succès de la 20ème édition des 10 km de Saint-Martin 

77 runners ont pris le départ dimanche dernier de la 20ème édition des 10 km de Saint-Martin avec comme nouveauté cette année, un classement en couple décidé par les organisateurs à la veille de la Saint-Valentin.

Outre les classements habituels, un classement « couple » a été établi avec la moyenne des temps des deux coureurs. Félicitations à Félicia Paines-Robinson et Omarco Robinson vainqueurs de l’épreuve devant Jennifer Thomas – Germain Thomas et Anna Gérard – Elias Gérard.

Un grand bravo aussi aux représentantes de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, Agnès Puigcerver, Félicia Paines-Robinson et Murielle Paul qui raflent les 3 premières places au scratch du podium femmes.

Chez les hommes, Omarco Robinson a dominé la course de la tête et des épaules en franchissant la ligne d’arrivée en35’12’’. La seconde place s’est jouée en revanche pour seulement trois secondes entre Andy Guibreteau (36’26’’) et Jean Gouin (36’29’’).

L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin remercie les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette 20ème édition : Dauphin Telecom, Tackling Assurance, Caribbean Construction et Steiner Entretien.

Rendez-vous désormais le samedi 12 mars prochain à 16 heures pour La Saint Martinoise, 10 ans déjà ! Et le mercredi 16 mars à 9 heures pour La Saint Martinoise Girls, édition scolaire. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui