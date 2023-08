Mad Events monte en puissance avec Kalash au Boho Beach

Ce samedi 12 août, le duo d’organisateurs de Mad Events organise en exclusivité un show sensationnel au Boho Beach de Baie Nettlé en misant sur une programmation qui fait déjà trembler d’impatience l’ensemble du territoire avec Bamby, bijou du dancehall guyanais, et le charismatique Kalash, rappeur connu et reconnu mondialement.

La soirée qui s’annonce spectaculaire sera lancée à 19h avec le début des shows musicaux à 20h ponctués de performances artistiques jusqu’au bout de la nuit. Pour marquer le début de leur troisième année d’existence, Yohan et Thomas de Mad Events ont décidé de se diriger vers des formats type concert et festival en choisissant le mythique Boho Beach à Baie Nettlé qui offre une capacité de rêve et qui répond parfaitement au format du 12 août. L’expérience sera unique avec des showcases d’artistes locaux et régionaux comme Ridge, chanteur dominicain devenu une figure de la scène bouyon à travers la Caraïbe ; le groupe Tolly Boys adoré et plébiscité par le public ; et Trixta de Sint Maarten. Les meilleurs DJ de Saint-Martin et de Guadeloupe seront évidemment de la partie avec DJ Killerz, Big Boss, Maestro, Eyedol, Wiwi et Kingkembe en mettant une ambiance typique des évènements signés Mad Events. Avec un set d’une heure, Bamby va littéralement charmer l’ensemble des spectateurs avec sa voix enchanteresse dans un style de dancehall dont elle a le secret. La chanteuse guyanaise cèdera alors la place à un autre artiste de renom qui enflammera la scène du Boho Beach pour une heure de show mémorable, le grand Kalash. Le rappeur et chanteur martiniquais, premier artiste antillais à avoir donné un show sold out en solo à Bercy, a pour réputation de délivrer des performances scéniques intenses et la soirée du 12 août au Boho Beach ne fera pas exception. Les préventes à 30$ et 40$ sont d’ores et déjà toutes vendues et les tickets à 50$ s’arrachent, ne tardez pas à prendre vos places pour assister à cette soirée d’exception organisée par Mad Events. Points de vente Boho Beach, Hommage Hotel, Buzz à Hope Estate, Jules Bakery à Jordan Village ou billetterie en ligne (voir infos). _Vx

Infos : Instagram @madevents.sxm ou +590 690 61 64 65

Lien raccourci de la billetterie en ligne Eventbrite : https://t.ly/o6OaE

