LOISIRS : Des élèves de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont tout donné pour l’aquathlon-relais organisé à Grand-Case !

Le mercredi 21 juin dernier, quatre établissements scolaires se sont confrontés lors d’un aquathlon-relais organisé sur la plage de Grand-Case.

L’objectif de cette manifestation était de valoriser l’acquisition du savoir-nager qui est une priorité nationale (l’enseignement du « savoir-nager » et de la natation s’opère dans la perspective de la construction des compétences des programmes d’éducation physique et sportive au fil de la scolarité, ndlr) et faire vivre une expérience innovante aux élèves dans le cadre du dispositif de soutien et d’accompagnement des unités éducatives baptisé IDEAS (Identifier, Diagnostiquer, S’engager, Accompagner et Etre accompagné, Suivre les jalons).

Les écoles élémentaires Elie Gibs, Marie-Antoinette Richards, le collège Soualiga et le groupe scolaire de Gustavia étaient présents pour cette manifestation.

Une vraie belle rencontre de sport qui marque le pas pour les élèves de cycle 3 dans le cadre de la Journée Olympique et Paralympique prévue le vendredi 23 juin dernier.

Les services de l’Education nationale des Iles du Nord remercient les enseignants de Gustavia qui ont passé la journée avec les élèves à Saint-Martin sur leur temps libre, ainsi qu’aux parents pour leur implication dans l’évènement. Un grand bravo enfin à tous les participants, ils le méritent bien ! _AF

