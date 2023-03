LITTÉRATURE : La poésie s’invite au collège du Mont des Accords

Toujours dans le cadre de la semaine de la persévérance qui a été fortement mise en avant dans divers établissements scolaires du territoire, le collège du Mont des Accords organisait plusieurs rencontres entre les élèves et des écrivains. Ce vendredi 3 mars dernier, la poétesse Axelle Kaulanjan aura marqué les jeunes esprits.

Si les collégiens avaient déjà échangé en début de semaine passée avec Pierre-André Théodore, Robert Romney et Serge Gumbs, cette session leur laissera un souvenir fort. Femme exceptionnelle dotée d’un parcours riche et ambitieux, Axelle Kaulanjan est une ancienne journaliste devenue consultante internationale en communication politique et gestion de crise, cheffe d’entreprise et fondatrice du mouvement « Caribbean Boss Lady ». C’est en sa qualité de poétesse que ce rayon de soleil venu de Guadeloupe a partagé avec la jeunesse saint-martinoise un pan de son histoire dont son expérience avec les violences conjugales qu’elle gardait enfouie en elle « quand vous êtes face à la violence, il faut la dénoncer, ne pas la laisser vous détruire, et transformer ça en quelque chose d’intéressant » confiait-elle aux collégiens de sixième, quatrième et troisième. Un poème intitulé « Ta Reine » est né de cette période sombre dont elle a fait une force. Auteure de l’« Abécédaire LKP : clés analytiques et critiques du mouvement : enquête journalistique-analyse sociologique » écrit à quatre mains avec Mylène Colmar et directement inspiré de la grève des 44 jours et des difficultés de la population guadeloupéenne à subvenir aux besoins fondamentaux, Axelle Kaulanjan est une véritable amoureuse de la poésie, et ce, depuis sa plus tendre enfance : « Même si ça parle de choses difficiles, la beauté d’une poésie, bien tournée comme une chanson, ça redonne du courage ». Venue présenter son recueil « Fanm Total » sorti en 2022 en français et en créole, l’écrivaine s’est prêtée au jeu de la lecture et de l’analyse de trois poèmes effectuées par les élèves : La Horde, À nos vies manquées et Petites Mains. Avec ce premier recueil, l’auteure avait pour volonté de transmettre un message d’espoir. Tous les jeunes présents dans la salle du CDI se sont montrés curieux et touchés de la vie, de la créativité et de la force d’esprit d’Axelle Kaulanjan. Les questions ont fusé et les réponses de la poétesse furent à la hauteur de leurs attentes. De cette rencontre bénéfique pour les deux parties ressort l’importance d’être un exemple, peu importe la condition sociale ou les origines ethniques : « Tout cela ne doit pas déterminer qui vous êtes, vous êtes de ce que vous décidez d’être. Votre réussite de demain dépendra de ce que vous aurez décidé de faire malgré les difficultés ». Grâce à Ange-Marie Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège, la rencontre avec Axelle Kaulanjan permet à la jeunesse saint-martinoise de repartir plus confiante en l’avenir et en elle-même. _Vx

