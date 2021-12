Le Leo Club SAFARI se mobilise pour illuminer le Noël des enfants défavorisés avec « un Sapin à souhaits »

Comme chaque année, les membres du Leo Club SAFARI se mobilisent pour illuminer le Noël des enfants défavorisés de Saint- Martin en relevant cette année le défi avec « un Sapin à souhaits ».

Noël est un moment pour donner, montrer et recevoir de l’amour. Ayant à cœur de faire plaisir à un maximum d’enfants de l’île et sachant les conséquences désastreuses de la crise sanitaire pour les familles touchées, le Leo Club SAFARI compte aller plus loin pour offrir un peu d’amour aux enfants des familles. Le projet du Leo Club SAFARI «Sapin à souhaits» est un moyen idéal de le montrer en cette période des Fêtes.

Un beau projet !

Voilà une façon unique, amusante et spéciale de faire une différence et de redonner pendant la période de Noël ! Trois semaines avant Noël, les anges confectionnés en amont par les jeunes du club, représenteront un enfant, ou un adolescent bénéficiaire du projet et seront accrochés sur le grand sapin de Noël du West Indies Mall.

La communauté est invitée à visiter le sapin et à choisir un ange. Les âges et le sexe de l’enfant seront inscrits sur les anges qui seront ensuite accrochée sur le sapin de Noël qui se situe au West Indies Mall.

Le parrain (client) achètera un cadeau pour cet enfant ou le jeune et le remettra à l’association. Il pourra garder l’ange comme cadeau à ramener à la maison et à accrocher à son arbre de Noël. Cela permettra aux personnes de ressentir l’impact qu’un seul acte peut avoir sur un autre enfant.

Les cadeaux collectés seront distribués par le père Noël et ses assistants lors de l’Arbre de Noël Solidaire organisé par le Leo Club SAFARI, un moment de fête pour rompre leur isolement, notamment à Noël.