Le Bouclier Qualité Prix est mis en place dans 8 magasins cette année

Cette année, trois enseignes ont signé la convention avec l’Etat relative à la mise en place du bouclier qualité prix (BQP). Cadisco et Petit Casino ont aussi choisi de s’inscrire dans cette démarche aux côtés à nouveau de Super U qui avait inauguré, seule, le dispositif l’an passé.

Le BQP est un dispositif visant à garantir le même prix d’un panier de produits de première nécessité sélectionnés durant une période donnée.

A Saint-Martin en accord avec les distributeurs, les services de l’Etat ont fixé le prix dudit panier à 98 euros. Dans les quatre magasins Cadisco et dans les deux magasins Petit Casino, le panier est composé de cinquante produits répartis en deux sous paniers (produits alimentaires et produits d’hygiène/maison/entretien) dont les montants respectifs ne doivent pas dépasser 64 et 34 euros. Dans les deux magasins Super U, le panier est composé de 56 produits répartis en trois sous paniers (produits alimentaires ; produits d’hygiène/maison/entretien ; produits infantiles) dont les montants respectifs ne doivent pas dépasser 53, 25 et 20 euros. Le BQP impose aux distributeurs de maintenir ce prix global de 98 euros pendant un an ; le prix d’un article pouvant varier.

Au cours de la première année du BQP, des contrôles réguliers ont été effectués à Super U par les services des fraudes et de la concurrence ; les prix des articles étaient relevés et additionnés pour s’assurer du respect de l’engagement.

Dans les prochains jours, la liste des produits sélectionnés sera affichée à l’entrée de chaque magasin. (soualigapost.com)