Beach-Tennis « Kids Interclubs St-Barth-St-Martin » : un beau moment de sport et de partage !

C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse ! Après avoir accueilli le mois dernier leurs homologues de Saint-Barthélemy, les jeunes sociétaires du Friendly Caribbean Beach-Tennis de Saint-Martin ont effectué à leur tour le déplacement au Karibbean Beach Tennis de Saint-Barth. Un vrai succès !

Trente jeunes passionnés ont pu profiter de ce bel échange sportif et surtout amical. Une rencontre au cours de laquelle les objectifs sont multiples : générer de la mobilité inter-îles, créer du lien entre les clubs, les jeunes et les parents et approcher de manière ludique et conviviale la compétition jeunes, en particulier dans les catégories U10 et U12 qui ne sont pas concernées pour les tournois homologués.

Plus d’une centaine de matchs en double et en simple ont eu lieu ainsi que de nombreuses animations (basket, paddle géant, baignades….) pour le plus grand plaisir des enfants et aussi des parents !

Qu’on le veuille ou non, le Beach-Tennis est une excellente école du « vivre ensemble » autour de belles valeurs : l’égalité, le respect de l’autre, le fair-play…

Les organisateurs remercient toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation entre les jeunes champions des Iles du Nord.

Désormais à une victoire partout, une belle s’impose pour départager St-Barth et St-Martin. Reste désormais à définir le lieu et la date.

Les Kids sont impatients de savoir ! _AF