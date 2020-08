Le bonheur est dans le potager

« Les petits producteurs St-Martinois », du nom du groupe Facebook créé il y a tout juste deux semaines à l’initiative de « Kriss Sxm », organise leur premier événement : une bourse d’échange destinée à mettre en valeur les produits locaux.

Une dizaine d’exposants sont attendus ce samedi 8 août à l’école maternelle Le Jardin des Pitchouns (Mont Vernon). Ils ont répondu à l’appel de Christel Grasser, plus connue des internautes sous le pseudonyme de « Kriss SXM ». Soucieuse de privilégier les produits locaux, les circuits courts et le consommer local, elle a décidé d’organiser une matinée solidaire. « Nous sommes nombreux à produire des fruits, des fleurs, des légumes dans nos jardins ou sur nos terrasses. A l’image du groupe Facebook, cet événement à pour but de mutualiser nos productions et de permettre de les échanger, de les partager ou de les vendre » explique-t-elle. Ainsi les visiteurs, attendus dans le respect des règles de distanciations sociales pourront déguster des gâteaux maison, du thé, découvrir ou redécouvrir les plantes locales ainsi que de nombreux produits solidaires. Pour participer à cette première bourse d’échanges et jouer la carte de la solidarité, rendez-vous ce samedi 8 août à l’école maternelle Le Jardin des Pitchouns. « Il faudra privilégier le parking de Chevrise afin de ne pas encombrer les résidences autour de l’école » précise l’organisatrice. Pour tout renseignement, visitez la page Facebook « les petits producteurs st martinois »

(www.lepelican-journal.com)