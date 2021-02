La nouvelle Hyundai 2021 Santa Fe est désormais disponible chez Motorworld avec des Technologies innovantes de conception audacieuse et de confort de conduite

Motorworld, le concessionnaire agréé Hyundai, présente le nouveau SUV 2021 Hyundai Santa Fe avec un motif au design rafraîchi, des signatures d’éclairage avant et arrière avancées et de nouveaux dispositifs de sécurité et de confort pour le conducteur. Visuellement, le SUV 2021 Hyundai Santa Fe se remarque dès le premier coup d’œil tant les évolutions sont importantes !

• Un nouveau look audacieux

Le nouveau visage audacieux du Santa Fe est mis en valeur par une grille tridimensionnelle plus large et une signature lumineuse LED en forme de T, comprenant des feux de jour. La nouvelle silhouette présente un profil de cabine horizontal, des panneaux de porte inférieurs festonnés et un long capot très défini, avec des lignes de caractère s’étendant de l’avant à l’arrière. Des lignes de pliage nettes aux épaules relient les feux avant et arrière à LED, tandis que des accents de réflecteurs arrière relient visuellement les feux arrière à LED.

Le profil du Santa Fe présente une grande ouverture de jour (DLO) avec un contour satiné qui lui confère une apparence élégante et une excellente visibilité. Les roues en alliage reçoivent tous les nouveaux designs. Les longerons de toit ont un nouveau design, et des rétroviseurs latéraux rabattables électriquement avec clignotants et lampes de flaque sont maintenant disponibles. L’intérieur a également été redessiné, offrant au conducteur et aux passagers un luxe exceptionnel.

• Les faits marquants de Santa Fe en 2021 :

• Extérieur

– Nouveaux boucliers avant et arrière, calandre, phares, feux arrière et signatures lumineuses LED

– Nouveaux rétroviseurs latéraux rabattables à commande électrique et lampes à flaques

– Nouvelles plaques de protection avant et arrière et nouveau design du silencieux

– Nouveaux modèles de roues en alliage

• Intérieur

– Nouveaux sièges matelassés en cuir Nappa de qualité supérieure et rembourrage doux au toucher

– Nouveaux panneaux de porte haut de gamme et garniture de toit en éco-suède

– Nouvelle conception de la console centrale et de la console avec un nouveau design du tableau de bord inférieur

– Nouvelles sélections de 10 couleurs pour l’éclairage ambiant

– Le volume de la zone de fret arrière a augmenté d’un demi-pied cube

• Technologie et multimédia

– Nouvel écran audio plus grand de huit pouces (anciennement sept pouces).

– Nouvel écran numérique de 12,3 pouces pour le groupe d’instruments, le meilleur du secteur

– Démarrage à distance du moteur en standard sur tous les modèles

– Nouveau système audio premium Harman-Kardon

– Nouvelle borne de recharge sans fil pour les appareils en standard sur tous les modèles.

– Nouveaux modèles sans fil Android Auto® et Apple CarPlay® (SE, SEL et SEL Convenience trim)

• Design d’intérieur

L’intérieur du Santa Fe présente désormais une console à position élevée, ce qui indique un intérieur de SUV de qualité supérieure. Une nouvelle console centrale flottante ajoute une sensation d’espace dans l’ensemble de la cabine. Les matériaux haut de gamme disponible, dont le cuir Nappa souple, le rembourrage doux au toucher, le nouvel éclairage d’ambiance, le tableau de bord numérique de 12,3 pouces et le nouvel écran tactile de 8 pouces avec Apple Car Play sans fil et Android Auto, renforcent encore le caractère luxueux de l’intérieur. Un tableau de bord tridimensionnel à plusieurs couches et des coutures de siège contrastées apporte des touches de luxe dans tout l’habitacle. Le grand DLO du Santa Fe renforce le sentiment d’ouverture des occupants grâce à une lumière naturelle généreuse.

De plus, le volume de l’espace de chargement arrière a augmenté d’un demi-pied cube grâce à l’optimisation de l’emballage intérieur. L’éclairage ambiant en 10 couleurs améliore l’atmosphère générale pour le plaisir et la satisfaction du conducteur.

• Groupes motopropulseurs

Le 2021 Santa Fe offre désormais trois nouvelles options de motorisation améliorées. Le groupe motopropulseur standard est un moteur Smartstream 2,5 litres à injection multipoint (MPI) à quatre cylindres accouplés à une transmission automatique à huit vitesses, qui remplace l’ancien moteur 2,4 litres. Ce moteur quatre cylindres standard produit une puissance estimée à 180 chevaux et permet une conduite sans effort dans une grande variété de conditions. L’économie de carburant du nouveau moteur de 2,5 litres devrait augmenter d’environ 8 % par rapport au groupe motopropulseur de 2020 grâce à ces améliorations. Le modèle haut de gamme est équipé d’un V6 de 3,5 litres développant 272 chevaux, pour des performances et un engagement du conducteur exceptionnels.

• La toute nouvelle traction intégrale HTRAC

Système HTRAC® Advanced AWD

Santa Fe propose le système de traction intégrale HTRAC® de Hyundai de série sur tous les modèles.

Le système AWD HTRAC a été développé comme un système multimode, fournissant un embrayage électronique à couple variable avec contrôle actif du couple entre les essieux avant et arrière. Les modes HTRAC Neige, Sable, Boue, Normal, Confort, Sport et Smart, sélectionnables par le conducteur, permettent un contrôle sûr dans toutes les conditions météorologiques. Le mode Sport donne une sensation plus agile en envoyant plus de couple disponible aux roues arrière, pour une sensation dynamique et sportive quand on le souhaite. Ce système présente une plus grande variabilité de la répartition du couple que de nombreux systèmes concurrents et a été adapté à des conditions telles que l’accélération en ligne droite, les virages à moyenne et haute vitesse et les départs en côte.

• Confort de conduite et confiance en soi

Le confort de conduite, la tenue de route et la confiance en soi sont améliorés grâce à des développements clés dans la structure de la carrosserie, le système de freinage et la rigidité du 2021 Santa Fe. Le système de freinage a été considérablement amélioré grâce à un surpresseur de grande capacité, à l’augmentation de la taille du rotor et au perfectionnement du système ABS/ESC pour un fonctionnement souple et sûr dans une plus grande variété de conditions de conduite difficiles.

La structure de la carrosserie du 2021 Santa Fe comprend un acier à haute résistance accrue pour une plus grande rigidité de la carrosserie, ce qui améliore la conduite et la maniabilité tout en réduisant le poids. Les bruits d’accélération sont réduits grâce à un coussin d’isolation redessiné dans la structure du tableau de bord. De plus, le coefficient de traînée aérodynamique (Cd) du Santa Fe a été amélioré de 0,34 à 0,33 Cd grâce à la redéfinition des caches du sous-châssis, du compartiment moteur et des zones de plancher centrale/arrière.

• Technologies avancées, connectivité et commodité

Le 2021 Santa Fe reçoit également un nouvel écran tactile de 8 pouces avec la technologie sans fil Apple Car Play/Android Auto, le démarrage à distance du moteur avec entrée intelligente sans clé et démarrage par bouton-poussoir, ainsi qu’un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces, le meilleur du segment. Le chargement sans fil des smartphones permet plus facilement que jamais de maintenir les appareils en pleine charge lors de vos déplacements.

• Systèmes d’information et de sonorisation haut de gamme

Santa Fe propose un système de sonorisation haut de gamme parfaitement adaptée aux qualités acoustiques de son intérieur haut de gamme. Un système audio haut de gamme Harman-Kardon de 630 watts, 12 haut-parleurs, avec un amplificateur de 11 canaux, est doté de la technologie de restauration musicale Clari-Fi™ et de la technologie Surround Sound Quantum Logic™. Clari-Fi travaille en temps réel pour reconstruire les détails audios perdus dans la musique compressée numériquement, tandis que Quantum Logic™ extrait les signaux de l’enregistrement original et les redistribue dans une scène sonore authentique et multidimensionnelle pour une lecture claire, raffinée et pleine de détails. Le résultat est une expérience d’écoute sur route plus robuste et plus agréable.

Les systèmes sans fil Apple CarPlay® et Android Auto® sont désormais disponibles sur tous les modèles de Santa Fe. Pour les passagers, deux prises USB avant et arrière sont disponibles (une pour l’alimentation/données et trois pour l’alimentation).

• Caractéristiques standards sur tous les modèles de Santa Fe :

• Nouvel écran tactile de 8 pouces avec des boutons de menu principal sensibles au toucher

• Apple Car Play sans fil et Android Auto

• Caméra de recul et capteurs de stationnement

• Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir

• Démarrage à distance du moteur

• Plateau de chargement pour smartphone sans fil

• Traction intégrale HTRAC

• 7 modes de conduite sur le terrain (neige, boue, sable, intelligent, écologique, confort, sport)

• Feux diurnes LED en forme de «T»

• Sièges conducteurs réglables électriquement

De plus, tous les modèles Hyundai sont garantis 5 ans pour une plus grande tranquillité d’esprit. Ne tardez pas, contactez Motorworld pour obtenir votre nouvelle 2021 Hyundai Santa Fe !

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Motorworld, 223 rue de Hollande Galisbay, Marigot 97150 ST-MARTIN

Tél. : +011 (590) 590 52 88 01

Site : www.motorworldgroupsxm.com

Email : sales@motorworldgroupsxm.com