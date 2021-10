La décision de rattraper une semaine d’école à la Toussaint, sujet à discussion

La rentrée scolaire a été reportée au lundi 13 septembre en raison de la situation sanitaire aux Antilles. L’année scolaire a ainsi été amputée de sept jours, or le code de l’Education indique qu’elle doit comporter trente-six semaines. Aussi la rectrice d’académie de Guadeloupe a-t-elle décidé de permettre aux élèves de rattraper cette semaine manquée.

Un groupe de travail a été créé et plusieurs réunions ont eu lieu pour réfléchir aux modalités de ce rattrapage. «Les syndicats UNSA et FSU se sont opposés au rattrapage et n’ont pas fourni de propositions contrairement au SPEG», précise le vice-recteur de Saint-Martin, Michel Sanz. A l’issue des discussions, il a été proposé et acté que six jours seront rattrapés aux vacances de la Toussaint. Cela a ensuite été voté et validé par le conseil académique de l’éducation (CAEN).

Si une très grande majorité des professeurs acceptent de rattraper cette première semaine d’école, «certains auraient préféré que les jours à rattraper soient répartis sur l’ensemble de l’année et non pas rassemblés en bloc à la Toussaint», reconnaît le vice-recteur. «Certains personnels n’ont pas non plus apprécié d’avoir été mis au courant par voie de presse», ajoute-t-il.