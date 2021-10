Tourisme / Construction d’un kiosque à Marigot pour l’accueil des touristes : c’est parti !

Les travaux de construction du kiosque d’accueil des touristes devant la gare maritime de Marigot ont débuté le vendredi 8 octobre dernier. Un projet initié et présenté fin 2019 dans l’objectif de mieux orienter les visiteurs qui séjournent ou font escale à Saint-Martin.

Ce projet a pris du retard suite aux difficultés administratives et aux conséquences de la pandémie de Coronavirus. L’Office de Tourisme peut désormais lancer la construction de ce kiosque dont l’implantation a été prévue dès 2019, sur le Front de mer de Marigot. Le site a été stratégiquement choisi pour être situé devant la gare maritime, à proximité des taxis et des bus afin de capter facilement les flux de visiteurs. Il est intégré dans le projet d’aménagement terrestre du Front de mer de Marigot. La construction du kiosque d’accueil au cœur de Marigot était fortement souhaitée par l’Office de Tourisme pour favoriser sa visibilité et sa mission d’information. Avec le Fort Louis, le marché alimentaire et artisanal, le West Indies Mall, les marinas, les boutiques et restaurants, Marigot reste un spot touristique incontournable qu’il faut valoriser.

Offrir une expérience de voyage de qualité

Le kiosque représente un investissement de 201 739,90€ porté par l’Office de Tourisme et financé à 85% par le FEDER. Sa livraison est programmée premier semestre 2022, soit 6 mois de travaux pour édifier ce nouveau point d’accueil. Celui-ci agira en complément des bureaux de l’Office de Tourisme situés rue du Général de Gaulle. Le kiosque sera animé par deux à trois agents de l’Office de Tourisme, dévoués à renseigner les visiteurs et à répondre à toutes leurs interrogations. Cartes et brochures seront mises à disposition afin d’orienter le public vers les points d’intérêt de notre destination, promouvoir les spots incontournables et les richesses naturelles de notre territoire. Il aura une utilité pratique pour les visiteurs : Comment louer un véhicule, où déjeuner, à quelle plage se rendre, quelles activités pour les enfants, où faire du jet-ski, où sortir le soir… Autant de questions auxquelles les agents de l’Office de Tourisme pourront répondre, dans un cadre adapté et central, grâce à ce nouveau guichet d’information.