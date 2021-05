JUSTICE : Un an de prison pour avoir battu sa compagne

Le 1er mai 2020, MG dépose plainte à l’encontre de son compagnon qui la bat. Quelques heures plus tôt, elle a été la cible de nombreuses violences. SJ a été poursuivi en justice. Il devait comparaître en novembre dernier mais l’affaire avait été renvoyée car la composition du tribunal n’était pas la bonne. SJ devait donc comparaître de nouveau ce jour mais il ne s’est pas présenté ; seule MG accompagnée de l’association d’aide aux victimes, étaient présente.

Les faits ont été rappelés brièvement : ce jour là le 1er mai, SJ a poussé sa compagne enceinte de sept semaines, l’a menacée de la tuer, a brandi un couteau de cuisine. MG a eu peur et a voulu sauter par la fenêtre de leur appartement pour s’enfuir avec leur fille. L’arrivée des gendarmes a mis fin à l’altercation.

Lors de son audition, MG a confirmé que SJ la frappait et l’insultait souvent et ce depuis le début de leur relation il y a sept ans. De son côté, SJ a expliqué avoir sept femmes (dont la victime) dont deux étaient enceintes et huit enfants (dont deux avec la victimes).

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné SJ à une peine d’un an de prison et à une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Un mandat d’arrêt a également été prononcé.