INTERNATIONAL / Séisme au Maroc : le bilan provisoire dépasse les 2.900 morts

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, un important séisme a secoué la province d’Al Haouz au Maroc à quelques dizaines de kilomètres de la cité touristique de Marrakech. La terre y a tremblé aussi, ainsi qu’à Ouarzazate, Chichaoua et Azilal avec une intensité de 6,8 sur l’échelle de Richter.

L’épicentre de ce séisme, qui a plongé le pays dans le désarroi, est situé à l’intérieur d’une plaque tectonique, au niveau du massif du Haut Atlas dans le centre du pays et dans une zone à activité sismique modérée selon les spécialistes. Le phénomène qualifié de séisme intra-plaque est plus rare et méconnu que les habituels tremblements de terre inter-plaques qui surviennent dans des zones de rupture dans la croûte terrestre. Le dernier bilan provisoire établi hier par le ministère de l’intérieur marocain recense 2.901 morts et 5.530 blessés. Parmi les victimes, quinze ressortissants français ont été blessés et quatre ont perdu la vie : un jeune couple franco-marocain habitant de Meaux en Seine-et-Marne en voyage de noces au Maroc, une mère de famille décédée lors de l’effondrement de la maison de son mari dans un village entre Marrakech et Agadir et un homme qui a succombé à une crise cardiaque pendant le tremblement de terre. La Ministre française des Affaires Étrangères et de l’Europe, Catherine Colonna, annonçait ce lundi 11 septembre que la France allait donner 5 millions d’euros de crédits humanitaires destinés aux organisations non gouvernementales françaises et internationales déjà présentes et actives dans les zones sinistrées. Ce mercredi 13 septembre, un concert caritatif intitulé « Tous avec le Maroc » s’est tenu au Palais des Sports de Paris pour les victimes du séisme le plus puissant jamais mesuré dans le pays comparé à celui qui a frappé Agadir en 1960 (magnitude 5,7) causant la mort de 12.000 personnes. L’évènement organisé en partenariat avec la Croix-Rouge française et au profit du Croissant-Rouge Marocain comptait, entre autres, les performances de Patrick Bruel, M.Pokora, Hoshi, Faudel et Ycare. Le président de la République Emmanuel Macron s’est dit prêt à envoyer une aide internationale sur le sol marocain, offre restée sans réponse pour le moment. Les autorités marocaines ont accepté l’aide de quatre pays depuis le puissant séisme : l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. _Vx

40 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter