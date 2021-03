Immobilier : Le prix du mètre carré à l’Anse Marcel et à Cul de Sac

Afin d’apprécier le prix moyen du marché immobilier en partie française, nous avons analysé les demandes d’intention d’aliéner (DIA) de l’année 2020.

• Prix du mètre carré à l’Anse Marcel

Selon les cinq ventes réalisées dans ce secteur, le prix du mètre carré varie de 2 710 à 4 720 euros, le prix moyen étant 4 125 euros et la surface habitable des biens vendus 61 mètres carrés. Selon l’état du logement, son prix fluctue ; par exemple au sein d’un même complexe, un logement de 35 mètres carrés a été vendu 2 212 euros le mètre carré et un de 56 mètres carrés 3 392 euros le mètre carré.

• Prix du mètre carré à Cul de Sac

Selon les seize ventes réalisées dans ce secteur, le prix moyen d’une maison est de 338 065 euros, soit 4 530 euros le mètre carré ; la surface moyenne d’un bien vendu est de l’ordre de 74,5 mètres carrés. L’écart des prix dans ce secteur est très important puisque le prix au mètre carré le plus bas est de 1 380 euros et le plus élevé de 7 330 euros.

Plusieurs logements de 55 mètres carrés dans un même complexe ont été cédés entre 180 000 et 198 000 euros, soit entre 3 225 et 3 565 euros le mètre carré.

Quatre logements ont été vendus entre 5 000 et 5530 euros le mètre carré ; quatre autres entre 4 100 et 4 865 euros le mètre carré ; encore quatre autres entre 3 225 et 3 565 euros le mètre carré. Enfin deux ont été vendus entre 1 375 euros le mètre carré (Belvedère) et 1 675 euros le mètre carré.