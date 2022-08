Formation continue des enseignants ultramarins : « où en est-on ? » se demande un député

Le député de Saint-Pierre et Miquelon a interpellé la semaine dernière le gouvernement sur la problématique de la formation continue des enseignants dans son archipel, en outre-mer en général.

Dans une question écrite publiée au Journal officiel, Stéphane Lenormand se base sur une enquête de la cour des comptes. Elle a dressé un panorama de l’éducation dans les académies ultramarines et mis en exergue des divergences constatées avec le territoire métropolitain. «Ces travaux ont pu souligner le niveau élevé d’illettrisme en outre-mer et l’insuffisance de l’adaptation des moyens aux réalités locales et des formations des enseignants, engendrant un niveau inacceptable d’échec scolaire », rapporte-t-il.

«Concernant la formation continue, plusieurs facteurs ont été identifiés qui rendent sa réalisation difficile dans les territoires d’outre-mer», rappelle-t-il au ministre de l’Education. Il observe en outre que depuis «aucune réforme structurelle n’a été mise en place pour répondre à ces besoins ». Aussi demande-t-il au ministre quels moyens sont envisagés «pour répondre aux recommandations de la Cour des comptes, à savoir, accroître l’effort de formation continue en construisant des plans de formation des enseignants adaptés aux besoins et qui tiennent compte des contraintes locales, notamment d’éloignement et de transport ».(soualigapost.com)

348 vues totales, 348 vues aujourd'hui