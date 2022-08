Prévisions Météo

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord publié ce lundi 29 août 2022, Météo France maintient le risque moyen pour Saint-Martin et fort pour Saint-Barthélemy.

Des arrivages de sargasses par vagues parfois notables sont à prévoir ces mardis et mercredis. Au Nord de Saint-Barthélemy, de nombreux radeaux plus ou moins organisés en filaments sont poussés principalement par le vent vers la côte est de Saint-Martin. Dans l’est et le sud-est de Saint-Barthélemy d’autres radeaux sont poussés par le flux principalement vers l’ouest à nord-ouest. Des arrivages plus ou moins ponctuels sont observés sur les côtes exposées au flux de l’île française. Dans les deux prochaines semaines, les échouements de sargasses sont fort probables. Pour les îles du Nord, les détections à environ 90-150 km montre que le danger sargasses reste encore présent. _Vx

