Formation : Bientôt la mise en place d’un campus universitaire numérique

Le Président Daniel Gibbs et son équipe veulent créer un campus universitaire numérique pour la jeunesse et offrir un enseignement à distance pour une montée en compétence sur le territoire.

La Collectivité porte ce dispositif au titre du volet Formation, en partenariat avec le Rectorat et l’Université des Antilles-Guyane.

L’institution fait également appel à tous les partenaires institutionnels désireux de faire partie de ce projet collectif au service de la jeunesse saint-martinoise.

Comme l’a indiqué le Président de la Collectivité lors de la présentation du dispositif au Conseil exécutif, en décembre 2020 :

« ce campus numérique sera un lieu de savoir et d’élévation des compétences et un véritable outil de développement du territoire. Grâce à ce campus d’enseignement à distance, la Collectivité disposera d’une université numérique et pourra répondre aux besoins en formation des secteurs publics comme privés.».

Pour mener à bien ce projet dont le coût a été évalué à 1.47 Millions d’euros, la Collectivité a sollicité le soutien financier des fonds européens FSE et FEDER, de l’Etat et de l’Education Nationale.

La Semsamar sera partenaire dans le cadre de la mise à disposition de locaux pour l’enseignement.

Au même titre que la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences Territoriales (GPECT) – et du dispositif intégrant Cadre-Avenir, le Campus numérique de Saint-Martin viendra renforcer l’offre de formation et de montée en compétence, portée par la Collectivité de Saint-Martin.

L’ouverture du campus d’enseignement à distance est programmée pour fin 2021 début 2022.