Football : L’AS Phoenicks a montré de belles qualités au Festival U13 Pitch en Guadeloupe 

Avant de disputer la phase interrégionale du Festival U13 Pitch à Pointe-à-Pitre, joueurs et dirigeants de l’AS Phoenicks ont reçu les encouragements du Président de la Ligue de Football de Saint-Martin et des élus de la Collectivité présents à l’aéroport de Grand-Case.

L’équipe de l’AS Phoenicks a effectué le déplacement en terre guadeloupéenne avec la ferme intention de rivaliser avec leurs solides adversaires : les champions de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane.

A noter que le vainqueur de la poule se voyait qualifier pour la phase finale nationale à Capbreton les 4 et 5 juin prochains.

Malgré de belles prestations, le onze saint-martinois a dû s’incliner lors de ses différentes rencontres. Une expérience qui reste malgré tout bénéfique et encourageante pour l’équipe mixte de l’AS Phoenicks qui a pu se confronter au haut niveau.

Plusieurs éléments de l’équipe saint-martinoise ont d’ailleurs fait forte impression auprès des coachs des sélections jeunes dont les deux joueuses Maïlly Moutou et Ramaïka Beausol et aussi le gardien de but, Lendsey Benjamin qui a tapé dans l’œil des responsables de la cellule recrutement du Pôle Espoirs de Guadeloupe. _AF

Les résultats du Festi’Foot Pitch U13 :

CSM : 2 – AS. PHOENICKS : 0

Stade Spiritain 2 – AS. PHOENICKS : 0

L’Olympique de Cayenne : 2 – AS. PHOENCIKS : 1

