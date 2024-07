FOOTBALL (EURO 2024) : France – Espagne et Pays-Bas – Angleterre, deux affiches alléchantes au programme des ½ finales

Vendredi dernier, les Bleus ont validé leur billet pour les demi-finales de l’Euro 2024 grâce à leur victoire contre le Portugal, aux tirs au but. Désormais, ils préparent le choc de ce mardi 9 juillet, contre l’Espagne, avec une place en finale en jeu.

France – Espagne : une opposition de style

Cette rencontre verra aux prises deux sélections aux tendances opposées, sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Alors que les Bleus sont arrivés à ce stade de la compétition grâce à leur solidité défensive, l’Espagne a offert un jeu plus léché offensivement. Les jeunes pépites Lamine Yamal et Nico Williams, ainsi que les milieux de terrain Fabian Ruiz, Rodri et Dani Olmo, ont affiché un visage séduisant depuis le début de la compétition. Malheureusement pour les Espagnols, ils seront privés de Pedri (blessé), Carvajal et Le Normand (suspendus). Du côté des Bleus, Didier Deschamps pourra compter sur l’ensemble de son effectif, avec le retour de suspension d’Adrien Rabiot. Reste à savoir si l’ancien parisien fera partie du XI de départ, alors que Camavinga a été performant face aux Portugais.

Les Pays-Bas défient l’Angleterre

Dans l’autre demi-finale, les joueurs de la sélection « Oranje » devront venir à bout d’une redoutable équipe d’Angleterre. Menée par la Suisse suite à un but d’Embolo (75e), les Britanniques ont égalisé grâce à Shaka, en fin de match (80e). Ils ont ensuite arraché leur qualification aux tirs au but (1-1, 5 t.a.b. à 3). Désormais, les Three Lions croiseront le fer avec les Pays-Bas, vainqueurs de la Turquie (2-1). Les hommes de Ronald Koeman étaient eux aussi menés par les Turcs après l’ouverture du score de Akaydin (35e). Mais De Vrij et Müldür, contre son camp, ont permis aux Néerlandais de se qualifier pour le dernier carré de cet Euro. _AF

Le programme des ½ finales :

Mardi 9 juillet à 15 heures : Espagne – France

Mercredi 10 juillet à 15 heures : Pays-Bas – Angleterre

