Football / Clap de fin de la saison 2021-2022 : les champions de chaque catégorie à l’honneur !

On est les champions, on est les champions… un refrain bien connu qui n’a cessé de résonner et repris en boucle par les équipes sacrées championnes à l’issue des finales de la saison 2021-2022 organisées les 25 et 26 juin derniers dans un stade Thelbert Carti copieusement garni.

Lors de ce week-end 100% foot, les nombreux passionnés du ballon rond ont pu assister à la première finale de la coupe de la Ligue féminine (U15, U16, U17) qui a vu la victoire de l’AS Phoenicks devant le FC Flamingo. Une rencontre qui a surtout permis de mettre en pleine lumière le football féminin à Saint-Martin.

Chez les garçons, Junior Stars a frappé un grand coup en réalisant le triplé dans les catégories U15, U17 et Sénior.

Ambiance de fête aussi chez les U13 de la Juventus de Saint-Martin qui ont remporté la Coupe de la Ligue. Idem pour les U21 de l’AS Phoenicks qui ont célébré comme il se doit leur titre de champion.

Félicitations enfin aux jeunes footballeurs en herbe qui ont pratiqué du beau jeu tout au long de la saison lors des plateaux d’animation (U7 à U13).

Les lauréats de la saison 2021-2022 :

Catégorie U13 (Coupe de la Ligue) :

• Vainqueur : Juventus de Saint-Martin

• Finaliste : Junior Stars

Catégories U15, U16, U17 (Coupe Féminine) :

• Vainqueur : AS Phoenicks

• Finaliste : FC Flamingo

• Meilleure Joueuse : Vernet Thaliana (AS Phoenicks)

• Meilleure Gardienne : Astriede Dayana (FC Flamingo)

Championnat U15 :

• Champion : Junior Stars (46 points)

• 2ème place : Saint-Louis Stars (43 pts)

• 3ème place : AS Phoenicks (32 pts)

• Meilleur joueur : Joe Jaheem (Saint-Louis Stars)

Meilleur buteur : Brenton Peters (Saint-Louis Stars) : 31 Buts

Meilleur espoir : Adrien Jérémie (Junior Stars)

Championnat U17 :

• Champion : Junior Stars

• 2ème place : Saint-Louis Stars

• 3ème place : AS Phoenicks

• Meilleur buteur : Maccow Theo (Saint-Louis Stars)

• Meilleur joueur : André Richardson (Junior Stars)

Championnat U21 :

• Champion : AS Phoenicks

• 2ème place : Junior Stars

• 3ème place : Saint-Louis Stars

• Meilleur joueur : Jacob Florent (AS Phoenicks)

Championnat Senior :

• Champion : Junior Stars

• 2ème place : AS Phoenicks

• Meilleur buteur : Akim Arrondel (Junior stars)

• Meilleur joueur : Harry Zephir (Junior Stars). _AF

