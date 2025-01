FIPCOM : dynamiser l’économie grâce à une action collective

Le 25 janvier dernier, la FIPCOM-MEDEF Saint-Martin, dirigée par Michel Vogel, organisait son 1er petit-déjeuner d’échanges de 2025, rassemblant acteurs économiques et institutionnels de Saint-Martin.

Hervé Mariton, président de la FEDOM, a mis en avant l’importance de préserver les exonérations sociales pour soutenir l’emploi en Outre-mer et a plaidé pour l’extension de dispositifs de défiscalisation à des secteurs stratégiques comme la rénovation hôtelière et le numérique. Il a également alerté sur le faible niveau d’investissement local. La sénatrice Annick Pétrus a tenu à saluer le travail des organisations locales pour défendre les intérêts des entreprises, tandis que le préfet Vincent Berton a souligné le rôle clé de l’État dans le renforcement des infrastructures et la lutte contre les défis sécuritaires qui freinent l’économie locale. Il reste néanmoins optimiste sur le potentiel de l’île, grâce à la coopération régionale et un soutien accru de l’État.

Reconnaissant les dysfonctionnements en interne à l’URSSAF, Jean-Yves Casano, directeur de la MICOR, a annoncé un gel temporaire des actions forcées de recouvrement des cotisations sociales et lancé des mesures visant à faciliter les échéanciers pour les entreprises, notamment via un numéro vert prévu d’ici juillet 2025. Le secteur bancaire a également été au cœur des discussions, avec un appel à des mécanismes de préfinancement pour pallier les retards de versement des fonds européens et accompagner les entreprises en difficulté. Les débats ont insisté sur la nécessité d’une action collective pour alléger les charges sociales, simplifier l’accès aux financements et réduire les coûts des assurances dans le BTP. _Vx

Plus d’infos sur www.faxinfo.fr

