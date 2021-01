Feux à l’écosite de Cul-de-Sac : Les explications de la société VERDE SXM

Dimanche encore, un nouveau départ de feu s’est produit à l’écosite des Grandes Cayes à Cul-de-Sac occasionnant des fumées incommodantes chez des particuliers en fonction de la direction des vents. Des situations qui malheureusement s’avèrent de plus en plus fréquentes.

Outre le traitement des déchets produits sur l’île, la société VERDE SXM s’est vue confier par la collectivité de Saint-Martin, l’extraction et le tri des anciens déchets enfouis sur la décharge historique du site des Grandes Cayes. Cette opération, appelée communément « LANDFILL MINING », permet de valoriser les matériaux inertes contenus dans les anciens déchets et de traiter les déchets résiduels selon les normes en vigueur et les réglementations actuelles.

Joint par téléphone, le directeur d’exploitation de la société VERDE SXM, Damien Vassas nous a affirmé être bien conscient de la gêne occasionnée et mettra tout en œuvre pour réduire, voire mettre fin aux nuisances.

« Cette opération technique délicate laisse parfois s’engouffrer l’air ambiant au cœur du massif de déchets permettant d’alimenter en oxygène les feux couvants », souligne-t-il. « Toutes les dispositions techniques seront prises pour maîtriser ces départs de feux et une surveillance du site est assurée 24h/24 tous les jours de l’année »._AF