FESTIVITÉS du 21 juillet : Le programme pour la Fête de Grand-Case

Chaque 21 juillet marque désormais la Fête de Grand-Case et l’occasion d’honorer la mémoire du célèbre abolitionniste Victor Schoelcher né le 22 juillet 1804. Dès 9h, les rues de Grand-Case seront à la fête ce vendredi 21 juillet 2023.

Louis Mussington, président de la Collectivité, invite toute la population à se réunir dans l’ancien village de pêcheurs de Grand-Case pour célébrer cette fête annuelle tant attendue de tous. La fête de Victor Schœlcher à Grand-Case rappelle que 1848 a marqué un tournant capital dans l’histoire des anciennes colonies françaises.

Cette année-là, Victor Schœlcher a proposé son décret d’abolition définitive de l’esclavage au gouvernement, que ce dernier a signé. Le 27 avril 1848, l’esclavage est irrévocablement abrogé.

Les festivités seront lancées à 9h par la traditionnelle cérémonie œcuménique à l’église catholique de Grand-Case. À 10h15, l’immanquable défilé animera le boulevard devant le public et les officiels. Ces derniers se réuniront vers 10h30 pour les allocutions d’usage et le vin d’honneur sur le terrain sportif de Grand-Case. La fête conviviale et familiale se poursuivra dans l’après-midi avec des animations musicales et sportives proposées tout au long de la journée et de la soirée : course cycliste, jeux traditionnels, concerts et bien sûr, pour terminer en apothéose, le feu d’artifice tiré dans la baie de Grand-Case à 22h. Belle fête à toutes et tous. _Vx

