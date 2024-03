FAIT DIVERS : Un employé d’un supermarché à Philipsburg blessé à la tête lors d’un vol à main armée

Les forces de police de Sint Maarten (KPSM) ont reçu le mardi 19 mars dernier, vers 13 heures, plusieurs appels téléphoniques faisant état d’un vol à main armée en cours dans un supermarché de Philipsburg.

En réponse à ces appels, plusieurs patrouilles de police, des détectives et du personnel médico-légal ont été dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, l’enquête préliminaire a permis de déterminer que deux suspects de sexe masculin, vêtus de vêtements sombres et en possession d’armes à feu, étaient entrés de force dans l’établissement et s’étaient livrés à un cambriolage. Malheureusement, au cours du vol, l’un des suspects a blessé un employé du magasin en le frappant à la tête avec l’arme à feu. La victime a été soignée par le personnel ambulancier sur place et transportée ensuite au Sint Maarten Medical Center (SMMC) pour des soins supplémentaires. La police de Sint Maarten suit toutes les pistes et tous les moyens d’investigation pour traduire en justice les auteurs de ce vol à main armée.

Les enquêteurs demandent à la communauté qui dispose de toute information pouvant apporter des éclaircissements sur ces faits d’appeler le + 1 721 542 22 22 poste 204-2025 ou la ligne d’information anonyme au 9300. _AF

