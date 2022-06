Fait divers : Les pompiers aux prises avec plusieurs feux de broussailles à Happy Bay

Les sapeurs-pompiers sont intervenus jeudi dernier, en début d’après-midi à Happy Bay où des feux de broussailles se sont déclarés successivement.

«Nous avons été confrontés à plusieurs feux d’une grande intensité sur une surface globale d’un hectare. Les conditions climatiques défavorables ont favorisé une propagation rapide de l’incendie vers les habitations à proximité», souligne le capitaine Cyrille Pallud, le chef de centre d’Incendie et de Secours de Saint-Martin.

Onze soldats du feu et deux camions d’incendie ont été déployés pendant plus de cinq heures pour éteindre les principaux foyers et assurer la protection des habitations.

«Cette saison s’annonce difficile avec la sécheresse, des températures élevées, de faibles précipitations et des vents violents facteurs qui conduisent à un accroissement des départs de feux », prévient Cyrille Pallud.

Il est ainsi conseillé de n’allumer ni feu ni barbecue à proximité de la végétation, de ne pas jeter de mégots par la fenêtre de sa voiture, ne pas utiliser de matériel susceptible de déclencher un feu (disqueuse, ponceuse, etc) et de respecter les interdictions d’incinération de végétaux. _AF

36 vues totales, 36 vues aujourd'hui