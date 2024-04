ÉVÈNEMENT : Le Jazz à l’honneur ce samedi 13 avril

Préparez-vous à vous immerger dans une nuit de pur bonheur musical lors du prochain évènement Jazz ’n’ Rythms, qui aura lieu le samedi 13 avril à l’Aleeze Convention Center and Event Hall de Philipsburg. Cette soirée très attendue promet d’être une célébration du smooth jazz, mettant en vedette une programmation extraordinaire de talents qui vous laisseront hypnotisé.

Vous allez être littéralement captivé par l’incomparable Andy Narell, véritable légende du monde du jazz. Réputé pour sa maîtrise du steel pan, les performances de Narell sont tout simplement magiques. Avec une carrière de plusieurs décennies, il a enchanté le public du monde entier avec son style innovant et ses compositions émouvantes. Des rythmes contagieux aux mélodies touchantes, la musique de Narell promet une expérience inoubliable à tous les spectateurs.

Carlyle Barriteau possède un don extraordinaire pour l’interprétation, captivant le public par la puissance et l’émotion de sa voix. Avec une gamme vocale qui passe sans effort de chants doux et émouvants à des aigus électrisants, la présence scénique de Carlyle est tout simplement fascinante. Sa capacité à insuffler à chaque note une émotion brute et une âme crée une expérience musicale qui persiste longtemps après la disparition du dernier accord. Préparez-vous à être transporté dans un royaume de bonheur musical alors que Carlyle Barriteau monte sur scène à Jazz ‘n’ Rythms.

Ces deux artistes phénoménaux seront accompagnés du sensationnel SXM Jazz Project Band, mettant en vedette les talents exceptionnels de Christian, Dominique, Nasyr et Eric. Cet ensemble de musiciens talentueux promet d’offrir une soirée d’une musicalité et d’un groove sans précédent. Des ballades douces aux rythmes rapides, le SXM Jazz Project Band est sûr de vous faire danser sur vos sièges.

Les billets d’entrée pour cet évènement extraordinaire sont au prix de 40$ et peuvent être achetés aux points de vente suivants : Adolphuis Office Supplies, Aleeze Box Office, Levi’s Marigot, Kar’ouf et Sea, Sun & Fun Boutique. Pour plus de commodité, les billets sont également disponibles en ligne via www.xtratight.com.

Que vous soyez un passionné de jazz chevronné ou simplement à la recherche d’une soirée musicale incroyable, Jazz ‘n’ Rythms vous promet une expérience pas comme les autres. Ne manquez pas cette occasion d’assister à la magie d’Andy Narell, de Caryle Barriteau et du SXM Jazz Project Band. Marquez une croix vos calendriers, réservez vos billets et préparez-vous à être transporté dans un monde d’excellence musicale !

