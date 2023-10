ÉVÈNEMENT : La poésie pour lutter contre le cancer du sein

Ce samedi 21 octobre, l’association Coffee & Soda Biscuits présidée par Sabrina Charville organise un Open Mic de poésie dans le cadre d’Octobre Rose.

Pour promouvoir le mois de la prévention au cancer du sein et soutenir les personnes qui ont mené ou mènent ce combat contre la maladie, l’association invite le public à découvrir une dizaine d’artistes et poètes lors de l’évènement qui se tiendra au Sandy’s Too à la Savane de 17h30 à 20h30. Fondée en 2017 par Sabrina Charville en mémoire à sa grand-mère, l’association Coffee & Soda Biscuits (CSB) œuvre à la préservation de la culture saint-martinoise avec une passion sans borne. Après deux sessions particulièrement réussies, la troisième édition «Nomads Pink October Open Mic », dont l’entrée est de 10$, promet une soirée marquée par la sincérité et la créativité avec un but commun : sensibiliser au cancer du sein. Poètes, rappeurs, chanteurs et artistes utiliseront leur voix et leur talent pour soutenir cette cause qui a touché 61.214 femmes en France depuis le 1er janvier 2023. Dès 17h30, la poésie se mettra au service des personnes touchées par le cancer du sein. La manifestation artistique de demain aura pour thème le courage, la force et la créativité. Outre le côté inspirant et des mots puissants scandés avec émotion, Sabrina Charville et toute l’équipe de Coffee & Soda Biscuits réservent de nombreuses surprises aux participants et amoureux de la poésie : défilé de mode africaine et saint-martinoise, stands de produits artisanaux, tombola et steelpan. Comme plusieurs évènements organisés en ce mois d’octobre rose 2023, la « Nomads Pink October Open Mic » invite le public à porter un habit de couleur rose, en soutien à la cause. _Vx

Infos et inscriptions : https://t.ly/kmZFp – 06 90 47 72 83

