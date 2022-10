ÉVÈNEMENT CARITATIF : Premier talent de femmes autour d’Octobre Rose à l’Astrolabe

Le Club Soroptimist qui ne reste jamais insensible face à la lutte contre le cancer du sein tenait à mener une action particulière dans le cadre d’Octobre Rose. L’association a choisi de permettre à des femmes entrepreneures d’exposer leur talent autour du mois rose lors d’une soirée caritative organisée au restaurant l’Astrolabe à la Baie Orientale.

Pour l’occasion, le Club Soroptimist a sélectionné un quatuor d’entrepreneurs au féminin : La boutique Cocoa Butter spécialisée dans la fabrication des produits naturels pour le corps et les cheveux et dans la vente de tenues et accessoires africains, la designer Cindy Choisy qui exposait une peinture magnifique sur la thématique du cancer du sein ainsi que la gamme de T-shirts peints de sa main d’artiste, La Boutique aux Épices avec la tenancière qui démontrait son savoir-faire derrière son stand installé dans le hall d’entrée de l’Astrolabe et pour terminer, la récente entreprise Sublim’Essence, dirigée par Florence, qui propose des produits de cosmétiques de qualité testés sous contrôle pharmaceutique permettant aux personnes atteintes du cancer du sein de pouvoir se sentir rayonnante et libre que ce soit avec du maquillage, de la lingerie post-opératoire selon les besoins spécifiques des intéressées, des prothèses capillaires, du parfum ou autres accessoires qui réconcilient avec la féminité parfois mise de côté pendant ou après un traitement de radiothérapie / chimiothérapie ou une opération. Les invités à cette soirée spéciale ont admiré l’exposition avant de rejoindre les tables pour que le spectacle et le repas commencent. Un défilé de mode organisé par Kinda de Cocolito dont la devise est « se faire plaisir une fois par jour » a été vivement applaudi, les mannequins d’un soir ont présenté des ensembles de lingerie adaptés aux femmes ayant subi une opération ou suivant un traitement contre le cancer du sein. Le moment fut aussi beau qu’émouvant, avec une sororité palpable dans la salle. Après la lingerie, ce sont de splendides tenues africaines qui ont été montrées à l’assemblée réunie autour de cette noble cause que défend le Club Soroptimist, seule organisation féminine qui œuvre dans tous les domaines à encourager, valoriser, aider et promouvoir le statut de la femme. Bravo. _Vx

172 vues totales, 172 vues aujourd'hui