EMPLOI : La COM veut former des Saint-Martinois à des postes d’encadrement

Les élus du conseil territorial ont validé jeudi dernier le programme «Cadre avenir pour Saint-Martin». La vocation de ce dispositif est de former des Saint-Martinois à des postes de cadre dans les secteurs public et privé sur le territoire et ainsi limiter le recrutement de personnes à l’extérieur de l’île. L’objectif est de pouvoir le démarrer l’an prochain.

La première étape est de définir l’offre. Durant les prochaines semaines, une commission emploi va recenser les besoins des entreprises et des administrations sur le court terme ; trois collèges vont être créés : un pour le secteur privé, un pour le secteur public et un pour le secteur sanitaire/hospitalière. Des fiches de postes seront rédigées pour, dans un second temps, recruter des candidats.

Les personnes intéressées par ces futurs postes à pourvoir mais qui n’ont pas le niveau de qualification requis, pourront postuler. Les candidats retenus partiront en formation et seront entièrement pris en charge financièrement. Ils seront également accompagnés afin de limiter les risques d’échec. En acceptant de suivre cette formation, les candidats s’engagent à revenir sur le territoire et y travailler pendant cinq ans.

Le dispositif s’adresse tant à des salariés qui souhaitent évoluer vers des postes d’encadrement qu’à des étudiants ou lycéens : une assistante maternelle qui souhaite devenir directrice de crèche, directeurs de services, d’établissement sanitaire, enseignants, etc. «Notre objectif est de permettre à des Saint-Martinois d’accéder à des postes de cadres, mais surtout de faire en sorte que les postes de cadre clés que ce soit à la COM ou ailleurs, soient occupés par des Saint-Martinois qui ont déjà la connaissance de l’île», explique la COM qui ambitionne de former 100 cadres en dix ans.

Le coût de ce programme est estimé à 15 millions d’euros dont 90 % devraient être financés par l’Etat qui, par décret interministériel, mettra en place officiellement le dispositif. (soualigapost.com)