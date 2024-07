ÉDUCATION – SPORT / Promotion 2023-2024 du CEES : bilan très positif !

Ce 17 juillet, le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) présentait les résultats de sa première année pilote.

Marc-Gérald Ménard, président du CEES, rappelait les quatre axes stratégiques : évolution institutionnelle, formation et professionnalisation, parcours de performance, et attractivité territoriale. Le directeur général, Charles-Henri Palvair, a qualifié le bilan de très satisfaisant. La promotion 2023-2024 comptait 43 élèves-athlètes dans trois disciplines : basketball (18), football (19) et athlétisme (6). Les moyennes scolaires enregistrées sont les suivantes : 13.5 (6ème), 15.40 (5ème), 14.60 (4ème) et 14.75 (3ème). Sur les 9 candidats au brevet, 8 ont obtenu leur diplôme. Les athlètes ont amélioré leurs performances grâce à quatre entraînements hebdomadaires. En football, 3 filles et 2 garçons ont été recrutés en Guadeloupe et en France. En basketball, un athlète a été sélectionné parmi les 60 meilleurs français en U14. En athlétisme, une athlète est devenue championne de Guadeloupe au 1000m (minimes) et un autre vice-champion (benjamins) pour la même distance. Pour 2024-2025, 73 élèves seront inscrits, répartis entre le collège Soualiga (2/3) et le Mont des Accords (1/3). Le CEES élargira ses disciplines à sept : athlétisme, football, basketball, cyclisme, gymnastique, voile et tennis. Les Centres Sportifs Territoriaux incluront des centres d’entraînement pour les disciplines à maturité précoce (gymnastique, voile, tennis), des centres de développement pour les lycéens et bien sûr, les centres de perfectionnement. Association à ce jour, le CEES deviendra un Établissement Public le 1er janvier 2025 et créera un pôle événementiel et communication. _Vx

