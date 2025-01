ÉDUCATION : Premiers échos du voyage en France des élèves du lycée Daniella Jeffry

Depuis le 11 janvier, huit élèves du Lycée Professionnel Daniella Jeffry vivent une aventure unique en France hexagonale.

Ce voyage culturel et professionnel, orchestré par leurs enseignants M. Chémir (pâtisserie) et Mme Claude Célestine (arts appliqués), avec le soutien précieux de l’économe Denisia Richardson, s’annonce comme une expérience marquante pour ces jeunes, qui pour la plupart n’avaient jamais quitté Saint-Martin.

La première étape, à Rouen, a permis aux élèves de mention complémentaire pâtisserie et de terminale Bac Pro cuisine de s’immerger dans les savoir-faire de l’Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie (INBP). Techniques du chocolat, desserts raffinés et visites culturelles rythment leur séjour.

Le groupe se dirigera demain vers Paris pour la deuxième partie du voyage. Les élèves perfectionneront leurs compétences en pains et viennoiseries à la boulangerie Milligramme et découvriront les richesses culturelles de la capitale. Entre l’Assemblée nationale, le musée d’Orsay, ou encore une croisière en bateau-mouche, chaque journée sera une nouvelle occasion d’apprendre et de s’émerveiller.

Si le voyage ne fait que commencer, les élèves témoignent déjà de leur enthousiasme et de l’impact de cette expérience sur leur vision du métier et du monde. Bilan complet dans une prochaine édition pour partager toutes les leçons et découvertes de cette aventure unique pour nos jeunes Saint-Martinois. _Vx

