ÉDUCATION : Les élèves de la Grande Section au CM2 réunis au Galion pour le Cross des Ecoles

Mi-décembre a eu lieu le Cross 2023 des écoles de Saint-Martin sur le site du Galion. Cette rencontre sportive organisée par l’USEP et l’Education nationale a permis aux élèves de la Grande Section au CM2 de se retrouver pour participer ensemble à un moment convivial associant effort et plaisir.

C’est donc un total de 252 élèves de l’élémentaire et 48 de la maternelle qui ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes sur un site exceptionnel essentiellement sableux.

1 tour pour les petits, 2 tours pour les plus grands (cycle 2 et 3), qu’importe, ils ont tous pris le départ pour donner le meilleur d’eux-mêmes et ont réussi.

Les services de l’Education nationale des Iles du Nord félicitent tous ces élèves pour leur motivation, leur travail et leur esprit sportif ainsi que les enseignants et les accompagnateurs (parents et personnels des écoles) pour l’encadrement et la participation active.

En cette année des jeux olympiques 2024, ils ont tous vécu fièrement cette devise : « Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble ».

Vive 2024, une belle année sportive en perspective !

