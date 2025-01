ÉDUCATION : Le Petit Baccalauréat revient le 5 février dans les écoles

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) de Saint-Martin organise une nouvelle édition du Petit Baccalauréat, un événement éducatif ludique et stimulant qui se tiendra le mercredi 5 février dans les écoles du territoire.

Ce rendez-vous est ouvert aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, soigneusement sélectionnés dans chaque établissement. Le Petit Baccalauréat offre une opportunité unique aux enfants de mettre à l’épreuve leur vocabulaire et leurs connaissances tout en développant leur créativité et leur esprit d’équipe. Les participants devront rivaliser d’imagination pour trouver des réponses uniques et marquer un maximum de points, le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante. Le Petit Baccalauréat permet de récompenser l’engagement et les efforts des élèves, tout en promouvant des valeurs telles que le dépassement de soi et le travail collaboratif, voilà donc l’occasion parfaite de célébrer l’apprentissage et la réussite scolaire ! Les familles et les écoles sont invitées à suivre la page de la CTOS pour découvrir les préparatifs, les résultats et les moments forts de cette journée exceptionnelle. _Vx

Infos : +590 690 88 20 15

