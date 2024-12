EAU / Grève à la SAUR : “ La population en souffrance ”

Le 23 décembre dernier, sept salariés de la SAUR, soutenus par le syndicat UGTG Guadeloupe, entamaient une grève soudaine face à des revendications qu’ils jugent restées sans réponse. Résultat : une coupure d’eau généralisée en pleine période de Noël et au pic de la saison touristique.

Les tentatives de redémarrage de l’usine de production initiées en fin de journée du 23 n’ont pu aboutir en raison de la “disparition” de boîtiers de programmation des variateurs basse pression spécifiques pour chaque unité. La fermeture de l’usine et l’arrêt total de production et de distribution d’eau sont actées. Après maintes discussions entre la direction de la SAUR, le président de la Collectivité, le préfet et la sous-préfète, la présidente de la CCISM et les grévistes, ces derniers concèdent à restituter un boîtier pour redémarrer une unité fixe et alimenter le secteur de Marigot et Concordia, où se situent l’hôpital et l’EHPAD, ainsi que Morne Valois, Friar’s Bay, Rambaud et Sandy Ground.

Point presse du jeudi 26 décembre en préfecture

L’usine de Galisbay tourne partiellement grâce à cette unité fixe et une unité mobile, avec une capacité de 3300m3, soit la moitié de la production de 6500m3. Le préfet délégué Vincent Berton a appelé à réduire la consommation via un arrêté préfectoral limitant l’eau aux besoins essentiels tout en restant concentré sur le redémarrage des deux autres unités “au plus tôt”. Pour rétablir l’accès à l’eau potable à une grande partie de la population qui en est privée depuis le 23 décembre, deux solutions se profilent : réapprovisionner les pièces volées fabriquées à l’étranger ou que les grévistes restituent celles qu’ils ont subtilisées. En attendant… un point d’eau est disponible à l’usine de Galisbay. La Collectivité a quant à elle mis en demeure son délégataire SAUR et somme les grévistes de revenir à la raison pour la sécurité sanitaire des abonnés.

La colère et l’incompréhension sur les réseaux sociaux

Depuis 5 jours, les témoignages sur les réseaux sociaux se multiplient, soulignant l’impact dévastateur de cette grève sur le tourisme et la qualité de vie des habitants : “Ce sont tout simplement des méthodes de voyous, il ne faut pas confondre grève et sabotage”, “Je ne reviendrai plus jamais à Saint-Martin, vacances gâchées”, “Merci à ces personnes d’avoir gâché notre réveillon en famille”. De nombreuses plaintes ont été déposées hier à la gendarmerie, il en reviendra au procureur de la République de déterminer s’il y a sanction. En parallèle, la pétition “remettez-nous l’eau en service” a été lancée, récoltant plus de 950 signatures hier en fin d’après-midi. _Vx

