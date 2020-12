Les classiques de Noël : 3 générations, 3 films à voir !

Pour les minis, on dénombre une myriade de dessins animés de Noël mais depuis 1993, ce film d’animation trône sans relâche sur le podium : « L’étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare Before Christmas) ». Ce classique des studios Disney né de l’esprit électrisant de Tim Burton et dont la musique signée Danny Elfman est un bijou en soi nous conte l’ennui de Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville. Las de la préparation répétitive d’Halloween, il va s’emparer de la fête de Noël. Sous ce chef d’œuvre se cache une belle leçon de tolérance qui résonne encore presque 30 ans plus tard.

Pour la génération du milieu : « Ma belle-famille, Noël et moi (Happiest Season) ». Le synopsis ressemble à 90% des comédies romantiques de Noël : un couple, un secret, une belle-famille, un sapin, une confrontation, une fin heureuse (ou pas). Sauf qu’ici, le couple se compose de deux jeunes femmes, dont l’une est interprétée par Kristen Stewart, dont la fin -source de nombreuses débats en ligne- ne sera pas révélée ici. Film écrit et réalisé par la brillante Clea DuVall.

Pour les seniors, rien n’est jamais aussi succulent que les chocolats du calendrier de l’avent et « Maman, j’ai raté l’avion ! (Home Alone) ». Rectification : celui-là est valable pour toutes les générations._Vx