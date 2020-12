Festivités J-1 : quel est votre menu préféré pour le réveillon de Noël ?

Sarina, Concordia

« En entrée, on a prévu une salade composée. En plat principal, il y aura pour tous les goûts entre poulet au four, dinde, sans oublier la viande de cochon. Pour accompagner tout ça, gratin dauphinois, riz & pigeon peas version Saint-Martin bien sûr. Et en dessert, coconut tart ! »

Rodolphe, Marigot

« Dinde farcie à la mangue, au foie gras et au pain d’épices. Je lis le scepticisme dans vos yeux mais ça fait 3 Noëls d’affilée qu’on fait cette recette et tous nos convives ont littéralement adoré. Sauf que cette fois-ci, on fera des portions à emporter pour les invité·e·s ! »

Lucia, Hope Estate

« Menu vegan avec des filets de seitan à l’orange et riz pilaf aux bananes caramélisées. Mais on garde la célèbre bûche de Noël chocolat châtaignes, version vegan. »

Pour celles et ceux qui ont -quand même- opté pour la dinde, voici quelques idées de recettes en cas de restes le lendemain : curry de volaille, tourte à la dinde ou hachis parmentier revisité. Et le 27 décembre, citrate de bétaïne pour tout le monde._Vx