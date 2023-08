Des centaines de poissons morts dans le Great Salt Pond

Le samedi 5 août dernier, le ministère de l’aménagement spatial, des logements sociaux, de l’environnement et des infrastructures (VROMI) de Sint Maarten a déployé plusieurs agents afin d’enlever les cadavres de poissons baignant dans les eaux du Great Salt Pond à Philipsburg.

Par voie de communiqué samedi dernier, le ministère de VROMI de Sint Maarten déclarait : « Nous sommes occupés à coordonner les efforts pour contenir et éliminer une quantité excessive de poissons morts au niveau du canal qui relie les étangs frais et salés. Ce phénomène n’est pas nouveau. Au fil des ans, face à une chaleur extrême, l’eau se désoxygène, entraînant la mort des poissons ». Plusieurs incidents similaires se sont déjà produits dans la région en 2013, 2015 et 2020 lorsque la mort massive de tilapias a été constatée probablement en raison d’une diminution des niveaux d’oxygène dans l’eau de l’étang. La zone de Great Salt Pond était autrefois utilisée pour produire du sel destiné à l’exportation au large de Saint-Martin. L’étang est également relié au canal Rolondo mène à Great Bay Harbor. Si l’on se réfère au rapport de la Nature Foundation St. Maarten lors de l’incident de 2020, le manque d’oxygène dans l’eau dû à la hausse des températures, à l’absence de précipitations et à une augmentation des concentrations de sel auraient provoqué la mort des poissons. Afin de survivre, tous les poissons utilisent leurs branchies pour extraire l’oxygène de l’eau et les aider à respirer. Avec une diminution de l’oxygène dans l’eau, les poissons auront du mal à survivre et finiront par mourir. D’autres facteurs qui peuvent affecter la quantité d’oxygène dans l’eau sont le manque de mouvement de l’eau, l’excès de déchets ou certains ruissellements chimiques dans l’étang. La montée des algues sargasses sur les plages de l’est du territoire est également un indicateur de l’entrée en saison estivale où les températures plus élevées et le manque de précipitations affectent l’environnement. La population est appelée à rester vigilante et à s’assurer de ne pas contribuer aux problèmes des eaux usées en déversant des produits chimiques qui pourraient pénétrer dans les eaux naturelles de l’île. _Vx

