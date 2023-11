DECOUVERTE : Un bel enthousiasme chez les jeunes saint-martinois pour le Futsal !

A l’initiative de la Ligue de Football de Saint-Martin et de son conseiller technique, Gilles Petit, une journée dédiée à la pratique du Futsal a été organisée sur le terrain du Cul-de-Sac.

Le « Futsal », également appelé « football à 5 », diffère de son cousin à 11 de par la polyvalence qu’il requiert. Les caractéristiques et qualités de chaque joueur définissent un poste de départ qui évolue durant toutes les phases de jeu. Les joueurs sont amenés à bouger régulièrement, effectuer des rotations, permuter pour mettre en difficulté l’équipe adversaire et désorganiser sa défense.

Très pratiqué dans les collèges et lycées, c’est une discipline moderne, spectaculaire et intense qui combine tactique et effort physique. Elle permet aux joueurs et joueuses de travailler leur technique dans les petits espaces, leur coordination et leur discipline tactique.

Tous ces aspects techniques et tactiques ont été travaillés par plusieurs joueuses et joueurs issus des clubs de Saint-Louis Stars et de la Juventus de Saint-Martin lors d’une journée découverte organisée à Cul-de-Sac. Après plusieurs séances d’entraînement dirigées par Gilles Petit et les éducateurs des clubs, de nombreux matchs (5×5) sont venus clôturer cette belle journée sportive.

La Ligue de Football de Saint-Martin remercie Gilles Petit, les éducateurs de chaque club, sans oublier Wilfrid, joueur U15 de Saint-Louis Stars qui a arbitré de belle manière l’ensemble des rencontres. _AF

