CYCLISME / Validation du nouveau comité régional de cyclisme : un tournant historique pour Saint-Martin

Dans une démarche décisive pour l’avenir du cyclisme à Saint-Martin, le président de la Fédération Française de Cyclisme, Michel Callot, en visite express jeudi dernier sur l’île, a officiellement donné son aval à la mise en place du tout nouveau comité régional de cyclisme de Saint-Martin, en pleine capacité opérationnelle.

Cette annonce marque un moment historique dans l’histoire du cyclisme saint-martinois et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de ce sport dans la région. Une bonne nouvelle saluée par le président de la COM, Louis Mussington, les élus et tous les acteurs du cyclisme saint-martinois présents jeudi lors de la réunion.

Désormais, le processus de constitution du comité régional est enclenché, avec pour objectif ultime de finaliser toutes les démarches administratives d’ici novembre 2024. À cette échéance, les clubs cyclistes de Saint-Martin pourront alors procéder à l’obtention de leurs licences, intégrées dans une base de données dédiée spécifiquement à l’île.

L’un des premiers défis à relever dans ce processus de transition est la transformation des statuts existants en statuts adaptés à un comité régional. Cette étape, cruciale dans la mise en place de l’infrastructure nécessaire, souligne l’importance accordée à la structuration du cyclisme à Saint-Martin, afin de garantir un fonctionnement optimal du nouveau comité régional.

Cette décision marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour le cyclisme de Saint-Martin, promettant des opportunités de développement et de promotion du sport, tant sur le plan local que régional. La validation de ce nouveau comité régional de cyclisme représente un jalon significatif dans l’histoire sportive de l’île, témoignant de l’engagement et de la détermination de tous les acteurs impliqués à faire progresser le cyclisme saint-martinois vers de nouveaux sommets.

Le cyclisme saint-martinois en pleine mutation

La visite du président de la Fédération Française de Cyclisme à Saint-Martin a marqué le début d’une transformation majeure pour la communauté cycliste de l’île. Avec l’approbation de la mise en place d’un nouveau comité régional de cyclisme, Saint-Martin s’engage résolument sur la voie d’un développement cycliste plus structuré et mieux organisé. Au cœur de cette transition se trouve la création d’une plate-forme dédiée exclusivement au cyclisme de Saint-Martin. Cette plate-forme, conçue pour héberger la base de données des licences des clubs cyclistes locaux, constitue une avancée significative dans la modernisation des infrastructures sportives de l’île.

Le président de la FFC a souligné l’importance stratégique de cette initiative, qui vise à centraliser et à simplifier les procédures administratives liées à l’obtention des licences. En permettant aux clubs cyclistes de Saint-Martin d’accéder à une plate-forme spécifiquement adaptée à leurs besoins, cette mesure favorise une gestion plus efficace et transparente des activités cyclistes dans la région.

Le lancement du processus de transformation des statuts actuels en statuts de comité régional représente également une étape fondamentale dans cette transition. Ce changement structurel, bien que technique, revêt une importance capitale dans la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat pour le fonctionnement du nouveau comité régional.

À l’heure où Saint-Martin s’apprête à accueillir ce tournant historique dans son paysage cycliste, l’enthousiasme et la détermination sont palpables au sein de la communauté sportive. Ce projet ambitieux, guidé par la vision et le leadership du président du comité de cyclisme de Saint-Martin, Eric Hélan, ouvre la voie à un avenir prometteur pour le cyclisme de l’île, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère d’excellence et d’opportunités pour tous les passionnés de ce sport. _AF

